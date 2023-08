Trasporti: Fto incontra presidente Commissione Camera, dare indirizzi a settore aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo temiamo una forte penalizzazione in particolare dell"incoming e degli eventi organizzati in Italia se i clienti che arrivano nel nostro Paese con voli internazionali poi subiscono limitazioni inaccettabili sui trasferimenti nazionali - aggiunge Gattinoni - come ad esempio il riconoscimento facciale cui sono costretti dalla procedura di alcune compagnie quando si avvalgono di un intermediario professionale per prenotare un volo". "Il settore del trasporto aereo - conclude il presidente Fto - ha bisogno di un tavolo inter-istituzionale con tutti i soggetti interessati che ne delinei gli indirizzi strategici". (Rin)