Tunisia: presidente Saied licenzia premier Bouden

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha deciso ieri sera, martedì primo agosto 2023, di licenziare a sorpresa la premier, Najla Bouden, prima donna a capo di un governo arabo, e di nominare al suo posto Ahmed Hachani. Lo ha riferito la presidenza tunisina via Facebook, senza spiegare i motivi della decisione. Secondo il sito web tunisino “Leaders”, il nuovo primo ministro è un giurista ed ex direttore generale della Banca centrale tunisina, dove ha trascorso tutta la sua carriera. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore generale delle risorse umane. Avvocato di formazione, il nuovo titolare della Kasbah di Tunisi, sede della presidenza del governo, ha conseguito una Laurea in giurisprudenza (diritto pubblico) presso la Facoltà di Giurisprudenza ed Economia di Tunisi (1980 - 1983). Dopo gli studi ha iniziato a lavorare per la Banca centrale, dove ha ricoperto diversi incarichi, l'ultimo dei quali quello di direttore generale, prima di andare in pensione nel 2018. (Tut)