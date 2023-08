Usa-Mongolia: premier Oyun-Erdene a Washington per una serie di incontri ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Mongolia, Oyun-Erdene Luvsannamsrai, è giunto negli Stati Uniti ieri accompagnato dal ministro degli Esteri Battsetseg Batmunkh, dando inizio alla prima visita ufficiale di un primo ministro mongolo negli Usa da cinque anni a questa parte. Oyun-Erdene incontrerà tra gli altri la vicepresidente Kamala Harris, il segretario di Stato Antony Blinken e altri funzionari statunitensi. L'incontro con la vicepresidente, in particolare, è in programma oggi alla Casa Bianca. Secondo una nota dell'ufficio di Harris, la visita servirà a "sottolineare la forza del partenariato strategico Usa-Mongolia e il nostro lavoro per approfondire i legami politici, economici e culturali". L'ultima visita di un capo del governo della Mongolia negli Stati Uniti risaliva al 2018. Lo scorso giugno i due Paesi hanno firmato un memorandum d'intesa per il rafforzamento della catena di fornitura di minerali critici nell'Indo-Pacifico. (Was)