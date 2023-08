Imprese: gigante energia thailandese produrrà batterie con costruttori auto elettriche cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anergy Absolute, primo produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili della Thailandia, ha avviato colloqui con Eve Energy e Sunwoda Mobility Energy Technology, rispettivamente terzo e quinto maggior produttore di batterie al litio della Cina, per la realizzazione di uno stabilimento di batterie per auto elettriche in Thailandia. Lo ha riferito il vice amministratore delegato di Energy Absolute, Amorn Sapthaweekul, precisando che l'accordo negoziato con Sunwoda Mobility riguarderebbe anche un trasferimento di tecnologie. L'obiettivo è di realizzare uno stabilimento con una capacità produttiva di gigawattora, da destinare alla fornitura di produttori di auto elettirche locali. (Fim)