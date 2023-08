Niger: due giapponesi tra i cittadini francesi evacuati dalla Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini giapponesi e un familiare di diversa nazionalità sono stati evacuati dal Niger col sostegno della Francia dopo il golpe militare verificatosi in quello Stato dell'Africa Occidentale. Lo ha confermato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno. Il portavoce ha dichiarato che ad oggi si trovano in Niger "circa 10 cittadini giapponesi", e che il governo è riuscito a contattarli tutti. L'ambasciata giapponese in Costa d'Avorio, cui sono delegati anche gli affari in Nigeri, sta proseguendo il coordinamento con le autorità francesi. (Git)