Taiwan: Casa Bianca chiederà di finanziare forniture militari con i fondi per l'Ucraina

- La Casa Bianca chiederà al Congresso federale Usa di finanziare le forniture di armi all'Ucraina attingendo ai fondi del bilancio suppletivo approvato per l'assistenza militare all'Ucraina, nel tentativo di accelerare l'invio di armamenti all'isola in risposta alla minaccia proveniente dalla Cina. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", che cita due funzionari anonimi a conoscenza dei piani dell'amministrazione presidenziale Usa. Se la richiesta verrà approvata dal Congresso, Taiwan riceverà per la prima volta armamenti tramite un sistema finanziato dai contribuenti statunitensi, noto come "foreign military financing". Nei giorni scorsi la Casa Bianca ha annunciato che per la prima volta Taiwan riceverà armi dalle scorte statunitensi per un importo pari a 345 milioni di dollari tramite il ricorso all'autorità presidenziale, secondo un sistema già utilizzato per il sostegno militare all'Ucraina. (Was)