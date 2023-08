Sudafrica-Giappone: ministra Relazioni internazionali Pandor incontra l'omologo Hayashi a Pretoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, è stato ricevuto ieri dall'omologa del Sudafrica Naledi Pandor. Lo ha riferito tramite una nota il ministero degli Esteri giapponesi, secondo cui Pandor ha espresso soddisfazione per la prima visita in Sudafrica di un ministro degli Esteri giapponese da due anni a mezzo a questa parte. Pandor ha anche auspicato un maggiore afflusso di aziende e investimenti giapponesi nel Paese. Hayashi ha dichiarato che la presidenza giapponese del G7 dà priorità all'ascolto delle "voci" dell'Africa; il ministro ha discusso temi quali la crescita verde, l'estrazione mineraria sostenibile e lo sviluppo infrastrutturale, oltre alla cooperazione in campi come il commercio, l'energia, la tecnologia e la ricerca accademica. (segue) (Git)