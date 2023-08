Taiwan: vicepresidente Lai in Paraguay per inaugurazione presidente, transiterà negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente di Taiwan, William Lai, farà tappa a New York e San Francisco, negli Stati Uniti, in occasione di un viaggio ufficiale in Paraguay, dove presenzierà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente Santiago Pena. Lo ha annunciato oggi l'ufficio presidenziale taiwanese: Lai, favorito in visita delle elezioni presidenziali che si terranno a Taiwan il prossimo gennaio, sarà a New York il 12 agosto, e farà tappa a San Francisco quattro giorni più tardi, il 16 agosto, di ritorno dal Paraguay. Taipei aveva già anticipato il transito del vicepresidente Lai negli Usa il mese scorso, senza fornire però alcun dettaglio in proposito. Pechino ha già reagito con durezza alla notizia, definendo Lai un "separatista". (Cip)