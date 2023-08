Imprese: Iveco, II trimestre 2023 l'Ebit adjusted cresce di 183 milioni, ricavi netti +23,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel II trimestre 2023 l'Ebit adjusted di Iveco è cresciuto di 183 milioni di euro, con una quota complessiva di 301 milioni di euro. Positivo anche il margine a quota 7,2 per cento, mi crescita di 370 p.b. rispetto al secondo trimestre 2022. Rassicuranti anche i ricavi netti delle attività industriali che sono cresciuti del 23,4 per cento, principalmente per effetto di migliori prezzi, maggiori volumi e un migliore mix. (Rpi)