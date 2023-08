Pnrr: Bonaccini, per i progetti rimossi non ci sono risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in una intervista al "Corriere della Sera" commenta il taglio alle risorse del Pnrr: "Nella proposta del governo mancano all'appello 16 miliardi. È un fatto. Che poi riescano a trovare coperture diverse è un altro conto. Ma oggi quei soldi non ci sono". "Basta leggere - aggiunge - il documento redatto dallo stesso governo. A seconda dei casi si parla della prossima programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, dei fondi europei, del fondo investimenti della sanità o genericamente di fondi nazionali. Ma nessuna di queste è una copertura finanziaria certa, nella migliore delle ipotesi si tratta di buone intenzioni". Il governatore osserva inoltre che "già alla terza rata abbiamo accumulato ritardi e problemi, mentre la quarta è di là da venire. E non siamo neanche a metà del guado. E a questo punto contano solo gli atti e i fatti concreti, non le parole". (segue) (Res)