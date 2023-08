Pnrr: Bonaccini, per i progetti rimossi non ci sono risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa che siano a rischio i fondi per il contrasto al dissesto idrogeologico, vista l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna: "Sono molto preoccupato, perché il Paese sta affrontando un'emergenza continua. Non posso però non apprezzare che Fitto abbia inserito nel documento un'attenzione specifica per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione di maggio. Noi siamo pronti ad avanzare proposte concrete, per spendere senza ritardi le risorse del Pnrr. Ci mettano in condizioni di farlo". La segretaria dem Elly Schlein dice alla premier Meloni 'se smettete di tagliare noi ci siamo': "Il Pnrr non è di una parte politica, ma di tutto il Paese, che ha ricevuto queste risorse dall'Europa per sostenere investimenti e lavoro nella transizione energetica e digitale, per creare i servizi dove mancano, per colmare i divari del Sud ma anche delle aree interne. Rinunciare a queste risorse - conclude Bonaccini - sarebbe imperdonabile". (Res)