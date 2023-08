Riforme: Renzi, sì al premierato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione Carlo Calenda dice no all'elezione diretta: "Il programma elettorale del Terzo polo lo ha firmato Calenda, non io. C'era l'elezione diretta del premier. A forza di cambiare idea Carlo smentisce anche se stesso". Azione, ma anche il Movimento 5 stelle, attaccano Italia Viva perché non chiede le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè: "Io sono all'opposizione e anche oggi voterò contro la fiducia al governo. Sfiducia politica a tutto il governo, Santanché inclusa. Ma non chiedo le dimissioni per un avviso di garanzia. Voto contro il governo per ragioni politiche, non giustizialiste. Capisco le polemiche dei Cinque Stelle che su questi temi sono rimasti giustizialisti come ai vecchi tempi. Azione invece ha fatto la nostra stessa scelta: hanno cambiato idea su Twitter, non in Senato", ha concluso Renzi. (Res)