Strage di Bologna: Piantedosi, resta una ferita profonda

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in una intervista a "Quotidiano Nazionale" spiega che "la strage del 2 agosto, in cui persero la vita 85 persone, rappresenta una delle pagine più buie del nostro Paese, una ferita profonda inferta alla città di Bologna". Il ministro sarà oggi in città in rappresentanza del governo. "Sono ancora vive nella memoria - racconta - le immagini di devastazione e di morte provocate da quel vile attentato terroristico che ha segnato in maniera indelebile la coscienza di tutti gli italiani. Grazie, però, allo straordinario e inesauribile impegno dei familiari delle vittime, la strage rappresenta anche il simbolo della risposta, ferma e solidale, delle istituzioni e della società civile contro il disegno eversivo di chi ha inteso colpire al cuore la nostra democrazia". I familiari delle vittime hanno avuto un ruolo chiave nella ricerca della verità. "La determinazione dei familiari delle vittime - secondo il ministro - è stata fondamentale nella ricerca della verità. Hanno saputo non solo testimoniare il loro profondo dolore, e mantenere viva la memoria di vittime innocenti, ma hanno agito con coraggio e tenacia per avere risposte, ottenendo il sostegno convinto delle istituzioni e della società civile. L'azione svolta dall'Associazione dei familiari negli anni, e che prosegue ancora oggi, è parte integrante della città di Bologna e della sua comunità". Quanto ai processi giudiziari, "sono giunti fino alle condanne degli esecutori, delineando la matrice dell'attentato. Le sentenze hanno anche individuato complicità, ma restano ancora zone d'ombra. I risultati non esauriscono ma incoraggiano tutte le istituzioni ad andare avanti". (segue) (Res)