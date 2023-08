Strage di Bologna: Piantedosi, resta una ferita profonda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia delle stragi e della strategia della tensione appartiene al passato, ma restano zone d'ombra: "L'Italia è una democrazia matura con istituzioni salde e una dirigenza politica di qualità. Siamo un Paese che non arretra e non arretrerà mai rispetto alle fondamentali libertà politiche e sociali conquistate con tanto sacrificio. Dobbiamo essere orgogliosi e fiduciosi delle conquiste che abbiamo ottenuto. Nessuna verità proveniente dal passato deve farci paura. Anche perché qualsiasi strumentalizzazione su fatti così lontani non avrebbe senso", ha concluso Piantedosi. (Res)