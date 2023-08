Imprese: Marx (Iveco) su II trimestre, lavorare come squadra unita sta già dando risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla creazione di Iveco Group 18 mesi fa, abbiamo lavorato duramente come una squadra unita per migliorare costantemente i nostri prodotti e l’efficienza dei nostri processi. Questo sforzo sta già dando risultati positivi, permettendoci di registrare un altro trimestre con progressi costanti su ogni indicatore, nonostante persistano le sfide relative alla disponibilità di componenti e ai costi delle materie prime. Lo ha affermato in una nota stampa il ceo di Iveco Gerrit Marx commentando i dati positivi del II trimestre 2023 dell'azienda. "I nostri camion e furgoni continuano a essere apprezzati dal mercato; la nostra divisione Powertrain è ben avviata nella sua espansione in termini di marginalità; continuiamo a vincere gare con la nostra offerta di autobus; e, come da piano, abbiamo appena lanciato Gate, il nostro Green & Advanced Transport Ecosystem. Tutto ciò ci rende ancora più fiduciosi che raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza, alziamo ancora una volta le nostre previsioni per il 2023", ha concluso. (Rpi)