Mare: Musumeci, il potenziale economico è enorme

- "C'è un grande margine di crescita. Godiamo di una buona reputazione in Europa e possiamo essere ancora più competitivi. L'Italia può acquisire posizioni di prestigio". Potrà farlo, sostiene in una intervista al "Secolo XIX" il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, se saprà attuare il suo Piano del mare. Sul documento che getta le basi di una nuova, più coordinata, politica marittima nazionale la firma del ministro è ancora fresca e le aspettative sono già altissime. Il governo ha sentito la necessità di avere un Piano del mare perché "è necessario uno strumento per la programmazione e il coordinamento dei ministeri che a vario titolo se ne occupano. Finora è mancata una strategia in materia, malgrado l'Italia abbia acquisito posizioni di prestigio in settori come la cantieristica e la nautica. Ma questa assenza di strategia l'abbiamo pagata cara". Musumeci spiega che "il potenziale economico è enorme, anche, e soprattutto, nelle regioni in difficoltà economica. Nell'economia del mare il contributo più significativo arriva dal Sud. Se potenziassimo le strutture portuali potremmo offrire molti più posti barca e aiutare la nautica. Più in generale, alzando lo sguardo, vediamo tutti che il Mediterraneo è cambiato. E noi, nel Mediterraneo, possiamo essere competitivi". (segue) (Res)