Mare: Musumeci, il potenziale economico è enorme (2)

- Il Mediterraneo è cambiato: "Non è più un mare di frontiera, che rispondeva alle logiche, della Conferenza di Jalta, di un mondo spartito tra Oriente e Occidente. Oggi è un mare di collegamento, con un ruolo centrale. Oggi tutti hanno interesse a dialogare con l'Europa e tutto questo impone all'Italia l'urgenza di dotarsi di una strategia. L'Italia è una nazione che ha plasmato la sua civiltà sul mare: non può non avere un ministero dedicato". "Per questo - aggiunge - il presidente del Consiglio Meloni ha voluto darmi le deleghe che rispondono alle funzioni di coordinamento e programmazione di tutte le politiche marittime. E per questo abbiamo voluto questo piano che, per legge, verrà rinnovato ogni tre anni". Il piano si occupa anche di pesca: "Qui si gioca una buona parte del lavoro del mio collega Lollobrigida (Francesco, ministro dell'Agricoltura): convincere Bruxelles che ogni nazione ha la sua tradizione nella pesca. La pesca da traino, in Italia, copre oltre il 60 per cento del fatturato e degli addetti. La trattativa con l'Unione europea è in salita. È un lavoro di tenacia e di documentazione scientifica. Va conciliato - conclude Musumeci - con la tutela dell'ambiente. Speriamo di convincerli". (Res)