Credito: Orcel (Unicredit) su dati semestrali, faremo ancora meglio

- Unicredit farà ancora meglio: sarà difficile ma gli effetti si vedranno nel tempo. Lo ha detto l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in un'intervista al "Corriere della Sera" commentando i dati semestrali molto positivi resi noti la scorsa settimana. Orcel ha indicato due fattori distintivi per l'istituto di credito: "La squadra, che è unita e vuol dimostrare di saper andare fino in fondo a questa sfida e vincerla, e una trasformazione organica mai realizzata prima. Ci sono istituti di credito che migliorano per M&A, noi abbiamo invece un gruppo di 13 banche che stiamo ripulendo e un eccesso di burocrazia che stiamo appiattendo". L'Ad ha parlato anche delle prospettive in vista di un assestamento dei tassi di interesse: "Sono sicuro che tutto il lavoro che abbiamo impostato e che stiamo facendo ci permetterà di affrontare con successo e solidità anche cicli economici differenti". (Res)