Usa-Niger: Blinken sente il presidente Mohamed Bazoum

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Niger Mohamed Bazoum, posto agli arresti dalla giunta militare che nei giorni scorsi ha preso il potere in quel Paese dell'Africa occidentale. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato, secondo cui il segretario ha ribadito il fermo sostegno di Washington al presidente e alla democrazia in Niger. Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti respingono qualsiasi tentativo di rovesciamento dell'ordine costituzionale, e sostengono il popolo del Niger, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, l'Unione africana e gli altri partner internazionali che tutelano la governance democratica e il rispetto dello stato di diritto e dei diritti umani. (Was)