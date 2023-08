Imprese: Iveco, prospettive future in rialzo dopo risultati positivi del II trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i risultati positivi del II trimestre 2023 Iveco ha deciso di rivedere a rialzo le stime per l'anno. I ricavi netti sono dati in aumento dal 5 all'8 per cento rispetto al 2022, in rialzo rispetto al 3-5 per cento precedente. Anche l'Ebit adjusted consolidato è dato tra 750 e 800 milioni di euro contro i 600-640 milioni segnalati precedentemente. L'Ebit adjusted delle attività industriali è dato in rialzo tra 650 e 700 milioni di euro, in crescita rispetto alla stima precedente che si fermava tra 510 e 550 milioni. Sono dati in crescita anche gli investimenti delle attività industriali (+15 per cento). La liquidità netta è prevista a quota 2 miliardi. (Rpi)