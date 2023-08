Pd: Schlein, governo si nasconde e colpisce i poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo pianta le bandierine ideologiche in mezzo agli occhi di chi sta peggio. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico (Pd), Elly Schlein, in un'intervista al "Manifesto". "Dalla prima manovra - spiega - hanno cancellato anche il fondo di sostegno agli affitti, adesso dal Pnrr tagliano le riqualificazioni urbane, tra esse, ad esempio, c'era anche quella di Scampia e delle aree interne. A questo punto viene anche il dubbio che non condividano gli obiettivi di fondo del Pnrr che ha lo scopo di ridurre le disuguaglianze e di facilitare la transizione ecologica e quella digitale", ha affermato Schlein che poi ha parlato anche del dossier relativo ai migranti. Nell'ultimo Consiglio europeo, secondo la segretaria del Pd, "hanno deciso di ripetere gli schemi del passato: esternalizzazione delle frontiere. Siamo preoccupati, l'accordo con la Tunisia ricalca quelli che erano stati fatti con Turchia e Libia". (Res)