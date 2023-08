Niger: Crosetto, bentornati a casa ai 99 passeggeri volo speciale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono rientrati in sicurezza i 99 passeggeri, italiani e stranieri, a bordo del volo speciale inviato dall'Italia in Niger. "Operazione conclusa. Bentornati a casa! Rientro in sicurezza 99 passeggeri, italiani e stranieri, che hanno lasciato Niger è il risultato della collaborazione fra ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e quello della Difesa. Ringrazio il personale del Comando operativo di vertice interforze (Covi) per il perfetto coordinamento dell'operazione", ha affermato il ministro Crosetto. (Res)