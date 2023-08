Usa: assalto al Congresso, insieme a Trump incriminato anche l’avvocato John Eastman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato John Eastman, ex consigliere di Donald Trump, è stato anche lui incriminato dal dipartimento della Giustizia, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Lo ha confermato il suo avvocato all’emittente “Nbc News”, affermando che Eastman sarebbe il secondo delle altre sei persone incriminate insieme all’ex presidente, nei confronti del quale sono stati emessi quattro capi di accusa per cospirazione e intralcio alla giustizia. Nelle giornate immediatamente successive alla vittoria di Biden, Eastman ha firmato un documento in cui si affermava che l’ex vicepresidente Mike Pence avrebbe avuto l’autorità per contestare l’esito elettorale. Nell’atto di accusa, pubblicato nella sua interezza dal dipartimento della Giustizia, si fa riferimento ad un avvocato che ha “elaborato e tentato di mettere in atto una strategia tesa a fare pressioni sull’ex vicepresidente Mike Pence, inducendolo a bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden”. (Was)