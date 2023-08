Usa: incriminazione Trump, tra imputati potrebbe esserci anche avvocatessa Sidney Powell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza persona (non identificata) incriminata insieme a Donald Trump dal dipartimento della Giustizia, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, sembra essere l’avvocatessa statunitense Sidney Powell, che in passato ha lavorato nello staff legale dell’ex presidente. Stando all’atto di accusa pubblicato dalle autorità, il terzo degli imputati avrebbe fatto causa al governatore della Georgia il 25 novembre del 2020, lamentando “enormi frodi elettorali” dovute all’utilizzo di macchine per conteggiare i voti dei cittadini durante le presidenziali. Nel documento, inoltre, viene ricordato che Trump ha “discusso tali affermazioni con i suoi consiglieri, riconoscendo la mancanza di fatti a sostegno di tale tesi”. La causa avanzata da Powell, così come la presa di distanze da parte di Trump, è stata seguita pubblicamente dalla stampa all’epoca dei fatti. Nel rapporto finale della commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso si fa riferimento alle dichiarazioni di Trump in merito alle accuse della Powell, definite “folli” dallo stesso ex presidente. (Was)