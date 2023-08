Usa: incriminazione Trump, tra i possibili imputati l'avvocato Kenneth Chesebro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta persona incriminata insieme a Donald Trump nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 sarebbe l'avvocato Kenneth Chesebro. Lo anticipano i media statunitensi, secondo cui gli atti della pubblica accusa descrivono il quinto dei sei co-imputati dell'ex presidente, formalmente ancora non identificati, come "un avvocato che ha aiutato ad architettare e tentare di attuare il piano" per presentare false liste di grandi elettori dopo le elezioni presidenziali. Secondo il quotidiano "The Hill", il profilo pare coincidere con quello di Chesebro, di cui è già noto il coinvolgimento nei tentativi della campagna elettorale di Trump di contestare l'esito del voto presidenziale nel Wisconsin. L'atto d'accusa fa riferimento a tre memoranda scritti propri oda Chesebro, che delineavano una possibile strategia legale tesa a sostituire i grandi elettori. (Was)