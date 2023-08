Usa: Fitch declassa il rating sovrano, contesta "deterioramento degli standard di governance"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno subito un declassamento da parte della principale agenzia di rating globale, Fitch, che ha revocato alla prima potenza mondiale la "tripla A" e le ha attribuito una valutazione più bassa, "AA+" con outlook stabile. Si tratta di una decisione a suo modo storica: sino ad oggi, infatti, gli Stati Uniti avevano subito un declassamento del rating soltanto in un'altra occasione, nel 2011, quando a revocare la "tripla A" era stata l'agenzia Moody's. Oltre al rapido aumento del debito pubblico, che risulterà secondo l'agenzia in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio nell'arco dei prossimi tre anni, Fitch ha contestato agli Stati Uniti una crescente polarizzazione attorno ai temi fiscali e il "deterioramento degli standard della governance" finanziaria. L'agenzia di rating rileva inoltre l'assenza di un "quadro fiscale a medio termine" che consenta di tenere strutturalmente sotto controllo la spesa e il debito. Si tratta di un giudizio severo e di uno smacco anche per la segretaria del Tesoro, Janet Yellen, che in una nota ha contestato la decisione definendola "arbitraria e obsoleta". Democratici e Repubblicani hanno raggiunto nel mese di giugno un accordo per un ulteriore innalzamento del tetto legale di indebitamento massimo dello Stato federale, che include tagli marginali alla spesa pubblica, senza influire però in misura significativa sulla parabola di rapido aumento del debito, ulteriormente accelerato durante la pandemia. Il taglio del rating non ha alcun effetto immediato, ma potrebbe comportare un incremento tendenziale del costo di rifinanziamento del debito per gli Stati Uniti. (Was)