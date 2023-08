Usa: spazio, la Nasa ha perso accidentalmente il contatto con la sonda Voyager 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia spaziale statunitense Nasa ha perso accidentalmente il contatto con la sonda Voyager 2, pioniera dell'esplorazione spaziale che da ben 46 anni forniva dati e informazioni sul sistema solare e sullo spazio esterno. Secondo quanto reso noto dalla Nasa, un comando inviato accidentalmente alla sonda ne ha riorientato l'antenna di 2 gradi, impedendole così di trasmettere e ricevere segnali radio dalla Terra. In 46 anni di servizio, la sonda si è spinta a 19,94 miliardi di chilometri dal nostro pianeta, e prosegue tuttora il suo viaggio verso le vastità del vuoto cosmico a una velocità di 55.082 chilometri orari. A causa dell'enorme distanza dal nostro pianeta, l'invio e la ricezione di segnali radio comporta ad oggi un ritardo di circa 36 ore. In quasi 50 anni di servizio, le due sonde Voyager hanno dapprima intrapreso missioni quadriennali per l'esplorazione di Saturno e Giove. La sonda Voyager 2 ha poi intrapreso un lungo viaggio verso Urano e Nettuno. Nel 2012 e nel 2018 le due sonde hanno lasciato il sistema solare, spingendosi oltre la porzione di spazio influenzata dall'eliosfera del Sole. (Was)