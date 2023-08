Canada: Meta blocca accesso a contenuti d'informazione sulle sue piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, società di Marck Zuckerberg proprietaria tra gli altri dei social media Facebook e Instagram, ha iniziato da ieri a bloccare l'accesso di contenuti d'informazione agli utenti del Canada. Lo ha reso noto la società in un comunicato, confermando così settimane di speculazioni in merito a una possibile rappresaglia della società alla nuova legge sulle notizie online approvata dal governo del premier Justin Trudeau. "Per attenerci al nuovo Online News Act, abbiamo avviato il processo di interruzione della disponibilità di notizie in Canada. Questi cambiamenti iniziano oggi, e verranno attuati per tutte le persone che accedono a Facebook e Instagram in Canada nel corso nelle prossime settimane", afferma la nota aziendale diffusa ieri. La legge recentemente approvata in Canada, inizialmente nota come "disegno di legge C-18", obbliga piattaforme online come Meta e Google a stringere accordi con gli editori per la remunerazione delle notizie che circolano sulle piattaforme online, e prevede sanzioni finanziarie in caso di inadempienza. Una serie di editori canadesi, come Torstar, che pubblica il quotidiano "Toronto Star", hanno sostenuto il disegno di legge; sia Meta che Google hanno minacciato rappresaglie, incluso il blocco alla circolazione delle notizie sulle loro piattaforme: "Gli organi d'informazione condividono contenuti su Facebook e Instagram volontariamente per espandere il loro pubblico e sostenere i loro bilanci. Di contro, sappiamo che gli utenti delle nostre piattaforme non vi accedono per le notizie", ha dichiarato Rachel Curran, responsabile della politica pubblica di Meta per il Canada. "In futuro, speriamo che il governo canadese possa riconoscere il valore che già forniamo all'industria dell'informazione e consideri una risposta politica che rifletta i principi di un Internet libero e aperto, tuteli la diversità e l'innovazione e rifletta gli interessi dell'intero panorama mediatico canadese". (Was)