Ucraina: Pentagono, possibile commercio armi Russia-Corea del Nord dimostra difficoltà di Mosca

- Il potenziale acquisto di armi nordcoreane da parte della Russia dimostra la difficile situazione di Mosca nel contesto del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del dipartimento della Difesa Usa, generale Pat Ryder, in risposta a indiscrezioni di stampa secondo cui Pyongyang starebbe rifornendo di armi le forze armate russe. "La Russia mantiene relazioni con la Corea del Nord", ha dichiarato il portavoce commentando le indiscrezioni. "Certamente, abbiamo visto in passato che la Russia ha tentato di ottenere munizioni da Paesi come la Corea del Nord. Non ho aggiornamenti da fornire oltre a quanto abbiamo già detto a questo proposito. Ma di nuovo, questo evidenzia le difficoltà in cui si trova la Russia nel rifornire e rimpinguare le sue riserve di munizioni", ha detto il portavoce. (Was)