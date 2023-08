Usa: consigliere Smith dopo incriminazione Trump, indagini su assalto al Congresso continuano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti si è impegnato “da subito” per portare alla giustizia i responsabili dell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, e “le indagini stanno continuando”. Lo ha detto Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Donald Trump, dopo la nuova incriminazione ai danni dell’ex presidente Usa, nei confronti del quale sono stati avanzati quattro capi d’accusa nel quadro dell’inchiesta sui tentativi di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden, nel 2020. “Faremo tutto il necessario per garantire un rapido svolgimento del processo giudiziario: nel mentre, voglio ricordare che ogni imputato è innocente fino a prova contraria, e fino a che non venga riconosciuto colpevole in tribunale”, ha detto. (Was)