Usa: Rudy Giuliani potrebbe essere tra gli incriminati con Trump ma il suo staff smentisce

- L’ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, potrebbe essere tra le sei persone incriminate dal dipartimento della Giustizia insieme a Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nell’atto di accusa, pubblicato dalle autorità nella sua interezza, si fa riferimento ad una conversazione tra il primo dei sei imputati non identificati e l’ex presidente della Camera dei rappresentanti dell’Arizona, Rusty Bowers. Durante la conversazione risalente al dicembre del 2021, Bowers avrebbe chiesto all’imputato di presentare prove concrete della presenza di frodi elettorali, ma il suo interlocutore avrebbe risposto con “parole che si potrebbero tradurre con la frase: non abbiamo prove, ma molte teorie”. Lo stesso Bowers, testimoniando davanti alla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso, avrebbe attribuito parole simili proprio a Giuliani. Lo staff dell’ex sindaco di New York, tuttavia, ha smentito questa ricostruzione. “Qualcuno sta divulgando intenzionalmente informazioni fuorvianti alla stampa: il sindaco non è stato contattato dal dipartimento della Giustizia, e non ha alcun motivo per credere che tale eventualità si possa verificare”, ha detto in una nota Ted Goodman, uno dei consiglieri di Giuliani. (Was)