Usa: Trump incriminato, tra gli imputati potrebbe esserci anche avvocato Jeffrey Clark

- La quarta persona (non identificata) incriminata insieme a Donald Trump, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, sembra essere Jeffrey Clark, ex assistente del procuratore generale degli Stati Uniti. Nell’atto di accusa, pubblicato nella sua interezza, si fa riferimento ad un funzionario del dipartimento della Giustizia che ha incontrato Trump alla Casa Bianca il 22 dicembre del 2020. “La persona in questione non ha notificato il colloquio ai vertici del dipartimento, commettendo una violazione del regolamento”, si legge nel documento. Nel rapporto finale pubblicato dalla commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso si fa riferimento proprio ad un incontro tra Clark e Trump il 22 dicembre del 2020, oltre ad una telefonata tra l’avvocato e Jeffrey Rosen, ex procuratore generale ad interim, quattro giorni dopo. (Was)