Usa: incriminazione Trump, avvocato ex presidente denuncia "attacco a libertà di parola"

- L'avvocato di Donald Trump, John Lauro, ha definito la nuova incriminazione federale a carico dell'ex presidente, in relazione al presunto tentativo di sovvertire l'esito delle elezioni presidenziali 2020, come "un attacco alla libertà di parola e all'attivismo politico". Intervistato dall'emittente televisiva "Cnn", Lauro ha caratterizzato l'incriminazione come "un tentativo non soltanto di criminalizzare, ma anche di censurare la libertà di parola": a suo dire, dopo le elezioni presidenziali Trump era stato informato "di problematiche" nel regolare svolgimento dell'iter elettorale, e "aveva assistito al cambiamento delle regole in tempo reale, senza che le legislature statali di potessero esprimere in proposito". L'avvocato ha ammesso che Trump si era affidato in questo frangente alla consulenza legale dell'avvocato John Eastman, che secondo la pubblica accusa sarebbe stato uno degli architetti di una strategia tesa a sovvertire l'esito del voto. (segue) (Was)