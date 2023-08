Pnrr: Centinaio (Lega), bene aggiornamenti, ora coinvolgere Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitiamo il governo a coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni territoriali, perché in molti casi sono loro a dover 'mettere a terra' le opere contenute nel Pnrr e in buona parte lo stanno già facendo. Se i vincoli imposti dal Piano non sono adatti alla realizzazione di alcune opere, individuiamo il prima possibile le fonti di finanziamento alternative, perché stiamo parlando di interventi che non possono aspettare e per i quali sindaci e presidenti di Regione hanno l'urgenza di dare risposte ai cittadini". Lo ha detto il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, intervenendo in Aula a nome del gruppo della Lega sulle comunicazioni del ministro Fitto in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (segue) (Rin)