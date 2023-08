Usa: Fitch rivede il rating al ribasso, Yellen contesta la decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia internazionale Fitch ha rivisto al ribasso il rating degli Stati Uniti, modificandolo da AAA (il più elevato) ad AA+. In una nota, l’agenzia di rating ha spiegato di aver preso la decisione dopo che le autorità statunitensi hanno negoziato fino all’ultimo momento un accordo per innalzare il tetto del debito federale, mettendo il Paese a rischio default. La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha affermato in una nota di essere “profondamente in disaccordo” con la decisione, definendola “arbitraria e basata su dati ormai obsoleti”. L’ultima revisione al ribasso del rating statunitense risale al 2011, da parte dell’agenzia Standard and Poor’s. (Was)