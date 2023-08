Usa: incriminazione Trump, bugie a segretario di Stato in Georgia per bloccare certificazione voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha “mentito” durante una telefonata con il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, per “indurlo a bloccare la certificazione” della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. È quanto si legge nell’atto di accusa depositato dal dipartimento della Giustizia presso un tribunale federale a Washington, dopo che Trump è stato nuovamente incriminato nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione dell’esito elettorale nel 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nel documento si fa riferimento alla ormai nota telefonata tra Trump e Raffensperger, durante la quale l’ex presidente ha fatto pressione sul segretario di Stato per “trovare una manciata di voti” e bloccare così la certificazione della vittoria di Biden in Georgia. “Durante la telefonata, l’imputato ha mentito al segretario di Stato della Georgia, per indurlo a contestare l’esito elettorale”, si legge nel documento, pubblicato nella sua interezza dalle autorità. (Was)