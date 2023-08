Usa: Casa Bianca, ribasso del rating di Fitch non riflette la realtà dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca è “profondamente in disaccordo” con la decisione dell’agenzia internazionale Fitch, che ha rivisto al ribasso il rating degli Stati Uniti, modificandolo da AAA (il più elevato) ad AA+. La portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, ha affermato in una nota che l’amministrazione Biden ha avviato “la ripresa economica più solida tra tutte le principali economie del mondo”. La decisione dell’agenzia, ha aggiunto, è “non riflette la realtà dei fatti”. (Was)