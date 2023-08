Usa: Pence dopo incriminazione Trump, chi si pone al di sopra della Costituzione non può fare il presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, candidato alla Casa Bianca nel 2024, ha commentato l’ultima incriminazione ai danni di Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. In una nota, Pence ha affermato che “chi si pone al di sopra della Costituzuone non merita di servire come presidente degli Stati Uniti”. (Was)