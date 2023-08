Roma: Travis Scott al Circo Massimo, assessore Grandi eventi "grandi artisti puntano su città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travis Scott, il rapper e produttore discografico statunitense, si esibirà il prossimo 7 agosto al Circo Massimo. L'annuncio è arrivato poco fa dal cantante con un messaggio sui social. "L’annuncio a sorpresa di Travis Scott, una delle popstar più famose al mondo, in concerto al Circo Massimo è l’ennesima conferma di quanto Roma sia sempre più attrattiva per le star internazionali", spiega in una nota l'assessore capitolino ai Grandi eventi, Alessandro Onorato. "Gli artisti e gli organizzatori più importanti puntano sulla nostra città per realizzare eventi unici e straordinari perché abbiamo dimostrato che oltre al fascino storico e monumentale della città eterna c’è un’amministrazione attenta in grado di cogliere opportunità che arricchiscono l’economia e l’immagine cittadina", prosegue. (segue) (Com)