Niger: Pentagono, sospesa la cooperazione nel campo della sicurezza, situazione fluida

- Gli Stati Uniti hanno sospeso la cooperazione nel campo della sicurezza con il Niger, alla luce del colpo di Stato e della relativa instabilità che sta interessando il Paese. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Stiamo monitorando attentamente la situazione, che rimane estremamente fluida: al momento, non prevediamo la mobilitazione di forze statunitensi, né abbiamo organizzato l’evacuazione dei cittadini che si trovano nel Paese”, ha detto, aggiungendo che allo stato attuale le autorità di Washington non sono al corrente di minacce imminenti ai cittadini e al personale Usa presente in Niger. “Rimaniamo in contatto con i vertici militari del Paese”, ha precisato Ryder, ricordando che il capo di Stato maggiore congiunto, Mark Milley, ha recentemente parlato con la sua controparte in Niger per un aggiornamento sulla situazione. (Was)