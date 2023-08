Governo: Meloni a classe dirigente, torniamo a pensare in grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più potente riforma economica che possiamo fare è "credere in noi stessi, credere nella nostra capacità di sognare ancora in grande, di pensare in grande, di essere grandi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ai presidenti e Ad delle aziende qualificate italiane, a Villa Doria Pamphili. "E allora - ha aggiunto - bisogna che cominci a crederci la classe dirigente di questa nazione, chi ha la possibilità di guidare questo popolo e di portarlo a vincere un'altra grande battaglia, che non può che confermare quello che tutto il resto del mondo sa di noi e che noi troppo spesso dimentichiamo. Il governo ha dimostrato di crederci, di credere in un'Italia capace di pensare in grande. Ospiteremo il prossimo anno il G7, nel 2025 il Giubileo, nel 2026 le Olimpiadi, e abbiamo candidato Roma all'Expo del 2030. Noi vogliamo che questa nazione torni a pensare in grande ma non ce la possiamo fare da soli. Ce la possiamo fare se le persone che sanno come me che questa nazione può farcela ci credono insieme a me, insieme a noi”.(Rin)