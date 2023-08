Usa: assalto al Congresso, oltre a Trump incriminate altre sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato altre sei persone non identificate oltre all’ex presidente Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Stando all’atto di accusa, pubblicato nella sua interezza dalle autorità, tra i sei imputati figurano quattro avvocati che avrebbero “consigliato e aiutato” Trump nel suo tentativo di bloccare la certificazione dell’esito elettorale e rimanere al potere. Nel documento si fa riferimento anche ad un funzionario del dipartimento della Giustizia, che avrebbe “tentato di sfruttare il dipartimento per avviare indagini penali e indurre le autorità di diversi Stati per unirsi alle accuse di frodi elettorali”, e ad un “consigliere politico”. Quest’ultimo avrebbe partecipato alla preparazione di false liste di grandi elettori, al fine di intralciare il processo di conteggio dei voti e certificazione dell’esito elettorale. (Was)