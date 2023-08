Usa: Casa Bianca, no comment su ultima incriminazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non intende commentare l’ultima incriminazione ai danni di Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Ian Sams, uno dei portavoce della presidenza Usa, ha invitato a fare riferimento al dipartimento della Giustizia, che “conduce le sue indagini in maniera indipendente”. (Was)