Usa: presidente Camera difende Trump, governo sta attaccando il candidato repubblicano alle elezioni

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha criticato il dipartimento della Giustizia dopo la nuova incriminazione ai danni di Donald Trump, nei confronti del quale sono stati emessi quattro capi di accusa nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, culminato con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, McCarthy ha accusato il governo federale di aver favorito il figlio del presidente Joe Biden, Hunter, assumendo invece un atteggiamento “aggressivo” nei confronti di Trump. “Il dipartimento della Giustizia ha tentato di garantire a Hunter Biden l’immunità contro possibili nuove accuse, mentre gli ultimi sondaggi hanno confermato Donald Trump come principale avversario politico del presidente alle prossime elezioni: il governo sta palesemente attaccando quello che sarà il candidato repubblicano”, ha scritto McCarthy. (Was)