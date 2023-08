Usa: Pfizer, Fda potrebbe autorizzare vaccini aggiornati contro il Covid-19 entro fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) potrebbe dare il via libera ai vaccini aggiornati di Pfizer contro il Covid-19 entro la fine del mese. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Albert Bourla, durante una conference call con gli azionisti. Lo scorso giugno, l’azienda ha chiesto alla Fda di autorizzare le nuove dosi aggiornate in base alla nuova sottovariante Xbb.1.5, che circola negli Stati Uniti dallo scorso inverno. La richiesta, analoga a quella presentata dalla società Moderna sempre nel mese di giugno, è arrivata dopo che il governo federale ha consigliato alle case farmaceutiche di aggiornare i sieri contro il Covid-19, in vista della nuova campagna di vaccinazioni prevista per questo autunno. Allo stato attuale, secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc), la sottovariante non rappresenta più il ceppo dominante, essendo responsabile del 12,3 per cento dei contagi registrati fino allo scorso 22 luglio. Il nuovo ceppo dominante è denominato Xbb.1.16, responsabile del 15 per cento circa dei nuovi casi. Le versioni aggiornate dei vaccini, in ogni caso, dovrebbero essere ugualmente efficaci, secondo i produttori. (Was)