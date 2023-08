Municipio Roma VI: presidente, Parco Solare le Torri progetto unico e rivoluzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì prossimo alla Camera dei deputati "presenteremo ufficialmente il progetto del Parco Solare le Torri" un progetto "unico a Roma e rivoluzionario". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. Un progetto "che nasce grazie alla collaborazione tra Municipio, Comune di Roma, Università di Tor Vergata e il suo Dipartimento di Biologia. Unico a Roma e rivoluzionario, voluto e cercato fin dagli inizi di questa amministrazione", spiega. L'installazione di pannelli solari sui tetti della sede del Municipio VI di via Duilio Cambellotti e della scuola media Melissa Bassi, in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca, "simbolo della presenza dello Stato in una delle aree più a rischio sociale d'Italia - prosegue -. A questa infrastruttura tecnologica si aggiungono poi la piantumazione e la forestazione di alberi e arbusti in grado di assorbire anidride carbonica, a opera del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, grazie al Prorettore Antonella Canini. (segue) (Com)