Roma: Travis Scott al Circo Massimo, assessore Grandi eventi "grandi artisti puntano su città" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'appuntamento con Travis Scott - aggiunge Onorato - è fissato per il 7 agosto e va ad arricchire il calendario già foltissimo degli eventi dell'estate della Capitale, stavolta con un concerto totalmente dedicato alla Generazione Z. Travis, famoso per le sue esibizioni coinvolgenti e per lo stile sperimentale che unisce gli stili hip hop, rap, trap e rock, attirerà sicuramente tanti ragazzi. Segno che Roma - conclude - è ormai un palcoscenico ambito dagli artisti che rispondono ai gusti di tutte le età. E di questo andiamo assolutamente orgogliosi". (Com)