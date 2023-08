Pnrr: Centinaio (Lega), bene aggiornamenti, ora coinvolgere Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro svolto in questi mesi – ha proseguito Centinaio – conferma la volontà di sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Pnrr e insieme, governo e Parlamento, abbiamo accompagnato gli investimenti con le riforme necessarie ad accelerare la realizzazione delle opere e a modernizzare il Paese. Il governo aveva il dovere di aggiornare i contenuti del Pnrr per adattarli alle diverse condizioni in cui ci troviamo. Prima della volontà, c'era la necessità di aggiornare il Piano e questo è stato fatto. Spostare le opere dal Pnrr ad altri piani non vuol dire rimandarli all'oblio". "Garantiamo al governo il sostegno della Lega nella trattativa che si aprirà a Bruxelles e ci auguriamo che si possa arrivare a una approvazione rapida e senza preconcetti. Ce lo auguriamo per il nostro Paese, perché è l'Italia che ha bisogno di queste opere, non il governo o la maggioranza. Possiamo dimostrare a tutti, all'Europa e al mondo, che l'Italia è orgogliosamente all'altezza anche delle sfide più difficili e che questo governo saprà guidare il Paese verso un traguardo mai raggiunto prima", ha concluso il senatore della Lega. (Rin)