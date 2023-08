Pnrr: Stefania Craxi (FI), governo ha dato prova di realismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "il governo e il ministro Fitto in particolare hanno dato prova di realismo, capacità progettuale e perseveranza, doti che hanno consentito la messa in sicurezza della terza rata e proiettato il Paese verso la quarta. Piuttosto che attardarsi in polemiche sterili e strumentali, le opposizioni dovrebbero riconoscere i risultati significativi che sono stati conseguiti in questo tornante storico complesso, e collaborare nell'interesse dell'Italia". Lo ha detto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. (Rin)