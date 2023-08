Nato: Pentagono, invio di nuovi militari lungo il fianco Est al momento non è previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a prendere estremamente sul serio la sicurezza della Nato e del fianco orientale dell’alleanza. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sulle preoccupazioni della Polonia e degli alleati della Nato nella regione, dovute alla presenza dei mercenari russi del gruppo Wagner in Bielorussia, Ryder ha affermato che per il momento gli Stati Uniti non hanno in programma l’invio di truppe aggiuntive lungo il fianco orientale dell’alleanza. (Was)